Dwayne Johnson estreia como Adão Negro antes de seu próprio filme

Alerta de spoilers

O astro Dwayne Johnson estreou como Adão Negro antes do próprio filme do personagem ser lançado em outubro.

Johnson deu spoilers de sua outra participação em Liga dos Superpets. No filme animado, além de interpretar Krypto, ele aparece como Adão Negro (via The Direct).

Ele agradeceu o apoio dos fãs no Instagram com o novo filme da DC, e revelou que a Warner Bros. possui planos para continuar com o universo dos Superpets.

O personagem apareceu em uma cena pós-créditos, com o Superman o olhando enquanto estava de costas para o anti-herói. Além disso, a cena destaca Anubis, o cachorro de Adão Negro com Krypto.

Veja a imagem, abaixo.

Animação da DC nos cinemas

Aposta da DC nas animações será dirigida por Sam Levine (Penn Zero: Quase Heróis) e Jared Stern (LEGO Batman: O Filme).

DC Liga do Super Pets irá acompanhar Krypto, o Supercão, e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado.

Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis – e assim Krypto cria a liga dos Super Pets.

O filme chega aos cinemas no dia 28 de julho.

