Dwayne Johnson não gosta DESSE herói da DC

O filme Adão Negro finalmente traz Dwayne Johnson ao papel que tanto sonhou na DC. O astro estava muito animado com o lançamento, e contribuiu bastante com o marketing em torno do projeto.

Porém, nem tudo está bom para ele, já que ele compartilha de uma mesma opinião de alguns fãs. Ele não gosta de um herói da editora, seguindo os passos do personagem que ele interpreta.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

The Rock não gosta do Shazam de Zachary Levi

Shazam!, filme de 2019, foi um sucesso de público e até mesmo na crítica, aderindo uma fórmula mais cômica e fora do padrão da DC.

Muitos fãs ficaram chateados com o tratamento infantil do personagem no filme, bem diferente do que já foi visto nos quadrinhos. Por conta disso, acabaram não gostando da visão acerca do personagem.

Dwayne Johnson compartilha da mesma opinião desses fãs, não gostando do que fizeram com o Shazam de Zachary Levi no cinema (via ScreenRant).

O ator, além disso, não parece ser o maior fã de Peter Safran, produtor da DC e um dos líderes da DC Studios ao lado de James Gunn.

Safran produziu Shazam! e está listado como produtor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam 2), que chegará aos cinemas em 2023.

“Safran precisa conquistar todos os outros cineastas, e o desdém velado de Dwayne Johnson por Shazam significa que ele provavelmente não está amando a ideia de que seu chefe é agora o mesmo que produz Shazam. Safran é bastante diplomático, então acho que ele vai conseguir, mas não será fácil”, diz parte do relatório do TheWrap.

Apesar do relatório deixar explícito que Johnson não gosta do tratamento do personagem, não se sabe se ele também acabou não gostando do filme de 2019.

Publicamente, o astro não revelou sobre se gosta ou não do longa, embora esteja animado para um futuro confronto contra o super-herói.

No entanto, o confronto entre Adão Negro e Superman está muito mais próximo do que Adão Negro e Shazam. Portanto, cabe aos líderes da DC Studios saberem planejar o que é certo para os próximos projetos da editora no cinema.

Adão Negro já está em cartaz nos cinemas do Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.