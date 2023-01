Eddie Murphy diz ter quase morrido em novo Um Tira da Pesada

Quase 30 anos depois de Um Tira da Pesada 3, Eddie Murphy retorna ao papel de Axel Foley. No entanto, essa volta não foi fácil. O ator disse ter quase morrido durante as filmagens, em tom cômico.

Em uma entrevista recente com a ET no Globo de Ouro 2023, Murphy brincou que as cenas de ação em Um Tira da Pesada: Axel Foley não são tão fáceis de filmar agora que ele está mais velho.

O ator disse que sentiu que “ia morrer” em várias ocasiões, compartilhando que havia algumas cenas de ação que ele não podia usar dublê.

“É emocionante porque, como eu disse, eu tinha 61 anos e estava fazendo cenas de ação. Você veria meu coração batendo no peito. Houve muitas vezes em que senti que ia morrer no set. Eu sei que alguns atores começam a fazer esse tipo de acrobacias e outras coisas. Antes de fazer o filme, eu disse a Jerry Bruckheimer: ‘Ouça, eu tenho 61 anos. Não me peça para fazer coisas que você não pediria a Morgan Freeman para fazer’. Ele disse: ‘Oh, nós vamos trabalhar com um dublê’. E eu disse: ‘OK’, mas então havia algumas coisas que eu tinha de fazer. Então eu tive de pular, correr e dar cambalhota”.

Eddie Murphy retornará como Axel Foley

Após anos de propostas, Um Tira da Pesada 4 finalmente vai acontecer, e terá Eddie Murphy novamente como protagonista.

O longa deve explorar o personagem interagindo com as mudanças da sociedade entre os anos 80 e os dias de hoje. Esse é o segundo clássico de Murphy a renascer no século XXI, já que o ator reviveu o príncipe Akeem em Um Príncipe em Nova York 2 de 2021.

A continuação será dirigida por Mark Molloy e foi escrita por Will Beall. A produção será do próprio Murphy, acompanhado por Jerry Bruckheimer e Chad Oman.

Um Tira da Pesada 4 ainda não tem data de estreia na Netflix.

