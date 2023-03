Elementos ganham vida em trailer de novo filme da Pixar

A Disney e a Pixar divulgaram o trailer de Elementos, nova animação em computação gráfica, que chega ainda em 2023.

A direção do filme é de Peter Sohn e produção de Denise Ream, dupla que já trabalhou em O Bom Dinossauro.

“Em uma cidade onde os moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos, uma jovem ardente e um cara que vai com o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum”, diz a sinopse oficial de Elementos.

Veja o trailer e o pôster de Elementos, abaixo.

Mais sobre Elementos

A história de Elementos é inspirada na infância de Sohn em Nova York e acompanhará as aventuras de Ember e Wade tentando descobrir o que possuem em comum em uma cidade os elementos fogo, água, terra e ar coexistem.

“Meus pais emigraram da Coreia no início dos anos 1970 e construíram uma mercearia movimentada no Bronx. Estávamos entre muitas famílias que se aventuraram em uma nova terra com esperanças e sonhos – todos nós misturados em uma grande salada de culturas, línguas e lindos bairros. Foi isso que me levou à Elementos”, disse o diretor Sohn em comunicado à imprensa.

“Nossa história é baseada nos elementos clássicos – fogo, água, terra e ar. Alguns elementos se misturam, outros não. E se esses elementos estivessem vivos?”, continua Sohn.

Elementos chega em 16 de junho de 2023 aos cinemas.

