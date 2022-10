Elenco de Adão Negro confirma o que todos sabíamos sobre Dwayne Johnson

O filme do Adão Negro estrelando Dwayne Johnson finalmente estreou, e, por mais que o protagonista tenha uma personalidade um tanto… difícil, o elenco confirmou algo extremamente oposta sobre trabalhar com The Rock.

No mais novo filme do universo DC conta a história do anti-herói, Adão Negro, o ex-escravo de Kahndaq que possui o poder de vários deuses egípcios. Após ser aprisionado por quase 5.000 anos, o personagem escapa pronto para trazer sua justiça para o mundo.

Além de Johnson, o filme possui um grande elenco de coadjuvantes: Pierce Brosnam interpreta o Senhor Destino; Aldis Hodge é o Gavião Negro; Noah Centineo aparece como o Esmaga Átomo; e Quintessa Swindell que interpreta Ciclone.

Elenco de Adão Negro adorou trabalhar com The Rock

Em setembro deste ano, em uma entrevista para a Vanity Fair, Noah Centineo se abriu sobre a experiência de trabalhar com Dwayne Johnson em Adão negro.

Centineo teceu diversos elogios ao astro, revelando que o vê como um modelo a ser seguido. O ator disse: “Dwayne é 99% mais presente que a maioria das pessoas. Eles dizem para nunca conhecer seus ídolos, e isso não é verdade com Dwayne”

O interprete de Esmaga Átomo apontou que trabalhar no filme foi um período de muito aprendizado: “Pierce Brosnan está à direita, The rock na esquerda. Eu estou tendo uma master class.”

Em outubro, Centineo falou novamente sobre trabalhar com Johnson, em uma entrevista ao lado de sua colega de elenco Quintessa Swindell, para a Pinkvilla.

A dupla fez vários elogios ao ator principal, Swindell apontou que The Rock é mais engraçado do que ela esperava, e divertia todos no set constantemente.

A atriz também disse: “Só poder trabalhar com ele, estar por perto e apender. Ele é extremamente generoso”.

Centineo completou dizendo que, para ele, The Rock é extremamente honesto sobre si mesmo nas redes sociais, sendo exatamente o que parece.

Pierce Brosnan achou The Rock magnífico

Em agosto de 2021, Pierce Brosnan já tinha começado a parabenizar The Rock pelo trabalho em Adão Negro, em uma entrevista para a Haute Living.

Na época, Brosnan ainda estava ocupado nas filmagens do filme, mas mesmo que não tivesse passado muito tempo com Johnson, o astro revelou grande admiração e respeito pelo colega. Veja o que Brosnan disse:

“Sobre Dwayne, eu não conheço o homem, mas eu tenho grande admiração por ele, pelo que ele criou para si mesmo na vida, como ele se conduz com o mundo. Então nós vamos para o set e continuamos o trabalho, e é isso que você tem que fazer.”

Um mês depois, Brosnan falou novamente sobre o colega. Em uma entrevista para a Collider, o ex-James Bond falou da abordagem da atuação de Johnson como Adão Negro.

“É uma peça em conjunto, Adão Negro. Você tem Dwayne, que está no ápice de sua fama, fortuna, sucesso e popularidade. Ele é um Adão Negro Magnífico.”

Veja o trabalho de The Rock como Adão Negro nos cinemas.

