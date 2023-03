Elenco de Besouro Azul se reúne em foto e promete trailer em breve

Besouro Azul, novo projeto da DC, estreia ainda em 2023 e parece que veremos um trailer em breve.

Com a pós-produção em andamento, a equipe do longa-metragem está totalmente envolvida após o diretor assegurar que o filme não será cancelado.

De acordo com James Gunn, da DC Studios, o Besouro Azul poderia se conectar ao novo Universo DC. Até agora, a DC Studios permaneceu tímida sobre se o Besouro Azul vai ou não jogar na nova franquia.

Vários membros do elenco se reuniram com o diretor quando George Lopez compartilhou uma nova foto de grupo no Instagram.

Lopez também indicou na legenda que o trailer de Besouro Azul “chega em breve”, sem dar qualquer prazo.

Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre Besouro Azul

O novo filme da DC deve trazer a terceira encarnação do personagem dos quadrinhos, o nome civil desta versão é Jaime Reyes, que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso.

O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

Mesmo após boatos de um cancelamento, o longa agora parece mais forte que nunca e tem previsão de estreia marcada para o dia 17 de agosto de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.