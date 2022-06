Elenco de Stranger Things 4 comenta cena viral de Max

O primeiro volume de Stranger Things 4 já está disponível na Netflix há algumas semanas, mas os fãs ainda não conseguiram parar de comentar sobre a cena de Max (Sadie Sink) escapando do Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) ao som de Running Up That Hill (A Deal With God), da cantora Kate Bush.

O evento Geeked Week, da Netflix, trouxe um dia exclusivo para falar sobre a temporada mais recente e o futuro de Stranger Things e, em um bate-papo com o elenco, Sink, Caleb McLaughlin (Lucas), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin) e Priah Ferguson (Erica) falaram sobre a cena icônica.

Continua depois da publicidade

“Foi muito intenso e fiquei um pouco machucada, mas foi muito, muito divertido”, disse Sink, que estrelou o momento marcante da quarta temporada, que fez a música Running Up That Hill bombar nos charts.

Wolfhard também falou sobre a revelação da verdadeira identidade de Vecna: “Sim, foi uma reviravolta incrível. Jamie é inacreditável. Eu só o encontrei algumas vezes, mas pelo que eu tinha ouvido, se tivesse uma chamada da equipe às 7h, ele tinha que chegar à 1h da manhã anterior, enquanto eles o maquiavam como Vecna, e ele nunca reclamou.”

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.