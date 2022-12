Elenco de Top Gun 2 passou por intenso treinamento debaixo d’água

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é o maior sucesso de bilheteria de 2022. O longa-metragem estrelado por Tom Cruise, além de ser sucesso na bilheteria, também é de crítica. A produção utilizou muito de efeitos práticos, e o elenco do filme passou por um intenso treinamento na água em gaiolas.

Dificilmente haja algum ator mais ousado que Cruise no cinema na atualidade. O astro normalmente faz suas cenas de ação, e dispensou o uso de dublês no novo Top Gun.

Continua depois da publicidade

O diretor Joseph Kosinski revelou que o astro da franquia planeou um curso de aviação de três meses para todo o elenco.

“Então, Tom Cruise planejou este curso de três meses para todos os atores, para começar com um avião muito simples e trabalhar até o jato da Marinha”, disse ele.

Embora o treinamento dos atores já seja conhecido pelos fãs, o cineasta e o produtor Jerry Bruckheimer revelaram um outro treinamento ainda mais intenso.

Astros ficaram vendados dentro de uma gaiola debaixo d’água

Além de um treinamento rigoroso no ar, os astros do filme passaram por outro treinamento, mas dessa vez debaixo d’água (via Looper).

Bruckheimer comentou que o elenco ficou dentro de gaiolas e com vendas, a três metros de profundidade na água e de cabeça para baixo.

“Eles os colocam em uma espécie de gaiola, vendam-nos, jogam-nos na água a 2,5 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, viram-nos de cabeça para baixo e eles têm que descobrir como sair dessa gaiola”, disse ele.

Por conta do grande uso de efeitos práticos, que Cruise prefere muito mais do que efeitos especiais, o longa-metragem se tornou um dos favoritos dos fãs no ano.

Top Gun: Maverick está disponível apenas para aluguel digital.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.