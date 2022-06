Eletrizante filme de ação com astro da DC estreia no Prime Video

Se você curte filmes de ação e suspense, tem tudo para gostar de Contrato Perigoso. Protagonizado por Chris Pine – o Steve Trevor de Mulher-Maravilha – o longa é garantia de emoção no catálogo brasileiro do Prime Video.

Antes da Amazon disponibilizar Contrato Perigoso para o público internacional, o filme contou com exibições nos cinemas americanos. Lançado em abril de 2022, o longa se tornou um fracasso de audiência, faturando apenas 2 milhões de dólares com um orçamento de 45 milhões.

Contrato Perigoso é o primeiro projeto de língua inglesa do cineasta Tarik Saleh. Conhecido por filmes como Metropia, o diretor sueco foi indicado à Palma de Ouro pelo filme O Incidente no Nile Hilton.

Em seu lançamento original, Contrato Perigoso dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo apenas 45% de aprovação no Rotten Tomatoes. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa no Prime Video.

De que fala Contrato Perigoso no Prime Video?

Contrato Perigoso – também encontrado sob o título The Contractor – acompanha a história de um soldado americano que se envolve em uma terrível conspiração.

Em Contrato Perigoso, Chris Pine interpreta James Harper, um decorado agente das Forças Especiais dos Estados Unidos.

Depois de usar esteroides ilegais para tratar uma lesão no joelho, o protagonista é involuntariamente dispensado do exército.

À beira da falência, James busca a ajuda do amigo Mike, que trabalha com uma companhia militar privada, sob o comando do veterano Rusty Jennings.

Mas quando sua primeira missão termina mal, o soldado de elite passa a ser caçado por um grupo de mercenários e agentes especiais.

Lutando pela sobrevivência, James descobre uma misteriosa conspiração, e a partir daí, embarca em uma eletrizante jornada em busca de respostas.

Elenco de Contrato Perigoso tem astros da DC e Marvel

Como citamos acima, o elenco de Contrato Perigoso é liderado por Chris Pine no papel de James Harper.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Steve Trevor nos filmes da Mulher-Maravilha, parte do DCEU.

Pine também está nos longas de Star Trek e em projetos como Uma Dobra no Tempo e Legítimo Rei.

Ben Foster, de filmes como X-Men: O Confronto Final, O Justiceiro e Alpha Dog, vive Mike, um dos melhores amigos de James.

Kiefer Sutherland – famoso por protagonizar a série de ação 24 Horas – vive o veterano mercenário Rusty Jennings.

Gillian Jacobs, da franquia de terror Rua do Medo, completa o elenco principal de Contrato Perigoso como Brianne.

O elenco de Contrato Perigoso conta também com Eddie Marsan (Ray Donovan), Florian Munteanu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Nina Hoss (Os Derrotados), Amira Casar (Versailles), J.D. Pardo (Mayans) e Fares Fares (Chernobyl).

Contrato Perigoso já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.