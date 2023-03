Eletrizante filme de guerra conquista fãs na Netflix

Se você curte filmes de guerra, não deixe de conferir Lágrimas do Sol, um clássico do gênero que acaba de estrear na Netflix. Com Bruce Willis no papel principal, o filme já figura em posições privilegiadas no Top 10 da plataforma, conquistando fãs por sua trama violenta e emocionante.

Lágrimas do Sol – Tears of the Sun, no título original – chegou aos cinemas em 2003. O longa tem direção de Antoine Fuqua, famoso por filmes como O Protetor e Invasão à Casa Branca.

No lançamento original, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 33% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, Lágrimas do Sol está fazendo o maior sucesso com os assinantes da Netflix. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de Lágrimas do Sol na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Lágrimas do Sol não demorou a aparecer no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, o filme de guerra é o 5º mais assistido da Netflix, à frente de hits como Esta Noite Você Dorme Comigo e Fantasma e CIA.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, a trama de Lágrimas do Sol não é baseada em uma história real.

O longa acompanha a jornada de um grupo fictício de fuzileiros americanos que embarca em uma missão de resgate em uma versão moderna da Guerra Civil da Nigéria.

“Bruce Willis é um fuzileiro enviado à selva africana para resgatar uma médica e descobre que também precisará salvar os refugiados que estão sob os cuidados dela”, diz a sinopse oficial de Lágrimas do Sol na Netflix.

O filme de guerra foca na história do Tenente A.K. Waters, o comandante de um pelotão de fuzileiros navais que recebe a missão de resgatar a Dra. Lena Fiore, uma cidadã americana, de um hospital improvisado nas florestas da Nigéria.

Para isso, ele terá que enfrentar rebeldes violentos e conspirações de governo em um cenário marcado pela brutalidade, onde tudo é possível (e nada é o que parece).

Elenco de Lágrimas do Sol é liderado por Bruce Willis

Como você já sabe, o astro de ação Bruce Willis lidera o elenco de Lágrimas do Sol como o Tenente A.K. Waters.

Famoso por filmes como Duro de Matar e O Sexto Sentido, Willis está, atualmente, aposentado. Neste ano, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma grave doença degenerativa.

A atriz italiana Monica Bellucci, de filmes como Drácula de Bram Stoker e Irreversível, vive a Dra. Lena Fiore.

Os outros integrantes do pelotão do Tenente A.K. Waters são interpretados por Tom Skerritt (Poltergeist 3), Cole Hauser (Velozes e Furiosos 2), Eamonn Walker (Chicago Fire), Johnny Messner (Anaconda 2) e Nick Chinlund (NCIS).

Você já pode assistir Lágrimas do Sol no catálogo brasileiro da Netflix.

