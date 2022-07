Eletrizante thriller de ação conquista fãs na Netflix

Violento, agitado e cheio de reviravoltas, Última Chance está fazendo muito sucesso no catálogo brasileiro da Netflix. Com Aaron Eckhart no papel principal, o thriller de ação garantiu uma posição de destaque no Top 10 da plataforma. O longa é elogiado por seu clima dinâmico, personagens cativantes e intensas sequências de ação.

Lançado originalmente em 2019, Última Chance chegou aos cinemas com o título “Line of Duty” (Cumprimento do Dever). O filme é dirigido por Steven C. Miller (Arsenal), e conta com roteiro de Jeremy Drysdale (The Other Side).

Na estreia original, Última Chance dividiu a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o thriller de ação garantiu 59% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intensa e o elenco de estrelas de Última Chance na Netflix.

Conheça a trama do filme de ação Última Chance

Normalmente, filmes de ação fazem muito sucesso no catálogo brasileiro da Netflix. Um ótimo exemplo é o thriller Agente Oculto, que logo após estrear no streaming, ganhou o coração dos fãs.

Última Chance não é exceção. Relativamente desconhecido, o filme conquistou os assinantes brasileiros da plataforma.

“Um policial decadente faz de tudo para salvar a filha do chefe das mãos de um sequestrador com a ajuda de uma repórter que filma toda a perseguição”, afirma a sinopse oficial de Última Chance.

O filme acompanha a história de Frank Penny, um policial desacreditado que busca uma chance de redenção.

Quando a filha de 11 anos do chefe de polícia é sequestrada, Frank ultrapassa os limites da profissão e embarca em uma violenta missão para salvá-la.

Para isso, Frank conta com a ajuda de Ava Brooks, uma intrépida repórter que transmite ao vivo toda a jornada.

Com a cidade como espectadora, Frank e Ava correm contra o tempo e enfrentam terríveis obstáculos.

Elenco de Última Chance tem astro de Breaking Bad

Como citamos anteriormente, Aaron Eckhart lidera o elenco de Última Chance como o protagonista Frank Penny.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o vilão Harvey Dent/Duas-Caras no filme O Cavaleiro das Trevas.

Courtney Eaton, de Mad Max: Estrada da Fúria, Deuses do Egito e Yellowjackets, vive a repórter Ava Brooks.

Ben McKenzie, de séries como Gotham e The O.C., interpreta Dean Keller, o grande vilão do filme.

O elenco principal de Última Chance é completado por Giancarlo Esposito, o Gus de Breaking Bad, como o chefe de polícia Tom Volk.

Última Chance está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.