Elizabeth Banks quis dirigir Thor 3 mas foi esnobada pela Marvel

A atriz e diretora Elizabeth Banks revelou em entrevista à Variety que ficou “muito interessada” em dirigir Thor: Ragnarok mas acabou sendo esnobada pela Marvel.

“Nada aconteceu”, disse Banks. Segundo ela, “uma ligação foi feita” sobre sua possibilidade de comandar o terceiro filme do Deus do Trovão, mas “ninguém me ligou [de volta]. Taika Waititi conseguiu o emprego. Com razão”, acrescentou.

Até agora, quatro mulheres dirigiram filmes da Marvel: Anna Boden (ao lado de Ryan Fleck) comandou Capitã Marvel; Viúva Negra foi dirigido por Cate Shortland, Eternos por Chloé Zhao e The Marvel, que estreia em julho deste ano, por Nia DaCosta.

Thor: Ragnarok mudou radicalmente a abordagem da Marvel para o super-herói, o tornando mais pateta e alegre. Banks diz que foi exatamente isso que a atraiu a dirigir o filme:

“Tenho uma atração pela sensibilidade”, disse ela. “Esse personagem sendo engraçado e sabendo o quão bom Chris [Hemsworth, o Thor] é em tirar sarro de si mesmo, essa é a minha vibe”.

O Urso do Pó Branco (Cocaine Bear) é o novo filme de Elizabeth Banks como diretora. A violenta comédia de ação estreia em 30 de março no Brasil.

Lançado no ano passado, Thor: Amor e Trovão, foi o último filme do Deus do Trovão. Tanto o título quanto Thor: Ragnarok estão disponíveis no Disney+.

