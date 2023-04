Elizabeth Olsen acha “ridículo” fazer suas próprias acrobacias na Marvel

Elizabeth Olsen confessou durante sua participação no The Late Show (via Variety) que acha “ridículo” ter que fazer a maioria de suas acrobacias como a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel.

“Seu estômago embrulha. É como, eu acho, a sensação que as pessoas têm em montanhas-russas, o que eu não entendo, mas as pessoas adoram esse sentimento ”, disse Olsen sobre fazer suas próprias acrobacias. “Eu definitivamente me recuperei da minha vertigem. Às vezes eu me pergunto, ‘Ok, quantas mais dessas acrobacias eles querem?’. Eu posso fazer isso o dia todo. Mas às vezes fico um pouco assustada”.

Olsen continuou: “Teve uma [acrobacia] em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em que tive que cair de 9 metros de altura e pousar. Eles queriam me derrubar bem rápido para que parecesse ter um impacto, mas eu continuei aterrissando como Peter Pan. Eu pensei tipo, ‘Apenas use o dublê. Isso é tão ridículo – existe um dublê por uma razão. Tipo, substituam o rosto…’. Eles fazem isso o tempo todo. E substituíram”.

Embora Olsen não tenha realizado todas as suas acrobacias em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela diz ter feito “a maioria delas” e acrescentou: “É uma perda de tempo de todos porque um dublê faz isso muito melhor.”

Retorno da Feiticeira Escarlate

Elizabeth Olsen não tem ideia de quando retornará ao MCU, mas durante a Comfest Con 2023 (via ComicBook), ela indicou que veremos mais da personagem.

Um fã perguntou o que ela gostaria em outra aparição da Feiticeira Escarlate. Olsen disse que não tinha a liberdade de revelar seus maiores desejos porque a Marvel ouve as sugestões dos atores.

“Bem, honestamente, se eu dissesse exatamente o que eu queria, acho que estaria dando spoilers”, revelou Olsen.

“Porque, Kevin Feige genuinamente nos pergunta o que queremos fazer com os personagens. Então, eu acho que o que eu quero… Não sei se posso compartilhar. Eu só quero voltar”, continuou a atriz.

