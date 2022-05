Elizabeth Olsen diz nem ter conhecido 2 atores de Doutor Estranho 2

Alerta de spoilers

Elizabeth Olsen pode ter um papel de destaque em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), no entanto, há dois atores do filme que ela sequer conheceu.

No longa-metragem, a Feiticeira Escarlate mata o Senhor Fantástico (John Krasinski) e o Professor Xavier (Patrick Stewart). Apesar disso, Olsen nem conheceu os dois astros.

“Eu nunca os conheci. Magia do Cinema”, disse a atriz ao CinemaBlend.

Ela também falou sobre a ideia por trás de Wanda possuir o corpo dela própria em outro universo.

“Decidimos que a limitação é que ela não está em seu corpo, ela está em uma versão ‘piorada’ de seu corpo, então não é capaz de fazer tanto quanto Wanda do nosso universo poderia fazer. É mais sobre usar o corpo como um carro ruim ou algo como um carro não tão sintonizado. Eu queria que fosse mais fácil. É incrível ter esses momentos”.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.