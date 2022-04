Elon Musk, que comprou o Twitter; já esteve em filme da Marvel; veja

Elon Musk, dono da Tesla e fundador da SpaceX, comprou o Twitter por US$ 44 bilhões. O que nem todos se lembram é que ele já apareceu em um filme da Marvel.

Musk deixou clara a intenção de comprar o Twitter em meados de abril, após comprar ações da empresa, tornando-se o maior acionista da rede social.

Anos antes, em Homem de Ferro 2, Musk contou com uma breve participação no começo do filme. Ele tem até um curto diálogo com Tony Stark.

Na cena em questão, Musk diz para Stark que tem uma ideia para um jato elétrico. Tony responde dizendo que eles farão isso funcionar.

Veja o trecho de Homem de Ferro 2, abaixo.

Elon Musk tira sarro da Netflix após perda de assinantes

Elon Musk foi ao Twitter para criticar e tirar sarro da Netflix após a gigante do streaming relatar perde de usuários no primeiro trimestre de 2022.

Em relatório a investidores, a companhia anunciou fluxo negativo de assinantes, tendo perdido 200 mil consumidores nesses primeiros meses do ano. Essa é a primeira vez em 10 anos que isso ocorre.

Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e outras companhias, que atualmente tenta comprar o Twitter, atribuiu a perda de assinantes à representatividade demonstrada em diversas produções da empresa.

“O vírus da mente progressista está tornando a Netflix impossível de assistir”, tuitou Elon Musk, sem oferecer qualquer base para a crítica dele.

De fato, a perda de assinantes da Netflix pode ser explicada por outros fatores, leia mais sobre o assunto, aqui.

Veja o tuite de Elon Musk, abaixo.

The woke mind virus is making Netflix unwatchable — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2022