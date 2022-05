Elvis: Diretor da cinebiografia compara cantor com Eminem

Baz Luhrmann, diretor da cinebiografia Elvis, estreou seu filme no Festival de Cinema de Cannes na quarta-feira. Em entrevista, comparou o relacionamento de Elvis Presley com a música gospel negra à vida e carreira do rapper Eminem.

“Elvis e sua mãe eram tão pobres e miseráveis que acabaram em uma das poucas casas designadas para brancos em uma comunidade negra. Elvis tinha que andar pela comunidade negra todos os dias para chegar à escola na comunidade branca”, disse o diretor.

Em visita à comunidade em que Elvis morava, o cineasta conseguiu conversar com Sam Bell, um dos ex-vizinhos de Elvis, que lhe contou sobre sua amizade com o artista.

“Eles eram uma gangue e iam para as casas de juke e tendas pentecostais. E veja, essa é a coisa sobre os jovens: eles absorvem todo tipo de coisa, especialmente alguém com um grande buraco no coração como Elvis, que tinha amor condicional de sua mãe e estava sempre procurando, buscando e absorvendo”, disse Luhrmann.

“Ele absorveu e misturou, e a coisa mais importante neste filme é mostrar um garoto que, assim como Eminen, cresceu em uma comunidade negra – suas personalidades são formadas pelo que eles absorvem. Então a música que saiu de Elvis foi a música que ele absorveu de suas amizades com músicos negros emergentes que não eram famosos como B.B. King.”

A informação é do Insider.

Elvis estreia dia 14 de julho nos cinemas do Brasil.

