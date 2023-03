Em Uma Ilha Bem Distante: Explicamos o final do romance da Netflix

Produzido na Alemanha, a comédia romântica Em Uma Ilha Bem Distante está fazendo o maior sucesso na Netflix. Graças à sua trama divertida e cheia de emoção, o longa não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Quem já conferiu a trama quer saber: o que realmente acontece no final de Em Uma Ilha Bem Distante?

“Ao viajar à Croácia para conhecer a casa que ganhou de herança, uma mulher reencontra a alegria de viver e abre as portas para um novo amor”, diz a sinopse oficial de Em Uma Ilha Bem Distante na Netflix.

Os atores Naomi Krauss e Goran Bogdan protagonizam esta comédia romântica dirigida por Vanessa Jopp (The Space Between the Lines).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Em Uma Ilha Bem Distante na Netflix; confira! (via MEAWW)

Final explicado de Em Uma Ilha Bem Distante – Zeynep fica na Croácia?

Em Uma Ilha Distante acompanha a história da protagonista Zeynep, uma mulher que, durante uma viagem para a Croácia, abre seu coração para um novo amor.

Atualmente, Em Uma Ilha Bem Distante é o segundo filme mais assistido da Netflix, perdendo apenas para Luther: O Cair da Noite.

Quando a protagonista Zeynep chega à Croácia, fica completamente desnorteada, sem saber como lidar com a herança da família.

Então, ela decide colocar a casa da mãe à venda, com o objetivo de deixar o país o quanto antes. Porém, Josip – o antigo dono da residência e atual proprietário da área que cerca a casa – se opõe à ideia. O que ele queria era apenas preservar a casa e viver em contato com a natureza.

Com o passar do tempo, Zeynep se deslumbra pela beleza da ilha, e começa a entender a perspectiva de Josip. A dupla, como era de se esperar, também desenvolve uma grande conexão romântica.

Por isso, a protagonista muda de ideia e decide não vender mais a casa, mesmo após receber uma proposta de quase 1 milhão de euros.

Quando sua família viaja para a Croácia para protestar, Zeynep toma uma decisão ainda mais importante: viver sozinha na casa da mãe, permitindo apenas as visitas da filha Fia.

Ela também termina, de uma vez por todas, o relacionamento com o marido, caindo nos braços de Josip logo em seguida. Os últimos momentos do filme mostram a filha de Zeynep viajando à Itália e seu pai tentando reconquistar a namorada Louisa.

Ou seja: o desfecho da comédia romântica é satisfatório para (quase) todos os personagens.

“O mundo se abre para Zeynep, e ela encontra a liberdade que não teve em seu casamento sufocante, em meio a todas as pesadas responsabilidades. Ela começa a viver para si mesma e, no processo, se reconecta com a filha”, diz o site MEAWW sobre o verdadeiro sentido do longa.

Você já pode assistir Em Uma Ilha Bem Distante na Netflix.

