Emma Stone aparece quase irreconhecivel em fotos de Poor Things

Foram divulgadas as primeiras imagens de Poor Things, filme estrelado por Emma Stone, e que traz a atriz com visual bem diferente. Nas imagens, ela aparece com longos cabelos pretos – veja mais abaixo.

Baseado no romance de Alasdair Gray, o filme é uma releitura de Frankenstein e mostra Stone na pele de Bella Baxter, uma jovem que foi trazida de volta dos mortos pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Originalmente chamada de Victoria Blessington, a personagem de Stone se afogou para escapar de seu marido abusivo. Ela é trazida de volta à vida pelo médico que substitui seu cérebro por um do feto que ela carregava na época, dando-lhe as faculdades mentais de uma criança e renomeando-a como Bella.

Ansiosa para aprender mais sobre o mundo ao seu redor, Bella foge em uma aventura pelos continentes com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) para encontrar o mundanismo que ela procura desesperadamente.

Ramy Youssef, Jerrod Carmichael e Christopher Abbott também estão no elenco do longa, escrito por Tony McNamara.

A direção ficou a cargo de Yorgos Lanthimos – Poor Things marca a reunião do cineasta com Emma Stone após A Favorita, que rendeu a Stone uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.

Poor Things será lançado nos EUA em 8 de setembro – não há previsão de estreia no Brasil.

Confira as fotos de Emma Stone no filme:

Emma Stone em Poor Things

Emma Stone em Poor Things

