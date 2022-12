Emma Watson, de Harry Potter, recusou papel milionário em filme aclamado

A atriz britânica Emma Watson é mais conhecida por interpretar Hermione Granger na Saga Harry Potter. O que muitos fãs não sabem é que Watson recusou um papel importantíssimo em um filme que faturou mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias – além de (quase) ganhar o Oscar.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo o papel milionário que Emma Watson recusou em um aclamado e bem sucedido filme de Hollywood; confira.

Emma Watson poderia ter protagonizado La La Land

Até 2011, o ano de lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, Emma Watson só era conhecida como a Hermione do Universo Bruxo.

Depois da conclusão da saga, a atriz fez o possível para diversificar sua carreira, optando por papéis mais adultos.

O primeiro filme de Emma Watson após Harry Potter foi Minha Semana com Marilyn, também lançado em 2011.

Nos anos subsequentes, a atriz atuou em projetos como Bling Ring, Noé, É o Fim!, O Círculo, A Bela e a Fera e Adoráveis Mulheres.

Emma Watson não é apenas craque na atuação, mas também uma ótima cantora. A atriz mostra todo seu alcance vocal no remake live-action de A Bela e a Fera, lançado em 2017.

A performance foi elogiada, mas também trouxe um custo para Emma Watson. Para protagonizar o remake, a atriz precisou recusar o papel principal de La La Land: Cantando Estações.

La La Land chegou aos cinemas em 2016. Sucesso de público e crítica, o musical de Damien Chazelle faturou 447 milhões de dólares nas bilheterias, além de ser indicado a 14 indicações ao Oscar.

O filme também protagonizou uma das maiores confusões da história do Oscar. Na 89ª edição da festa da Academia, La La Land foi anunciado incorretamente como o vencedor do troféu de Melhor Filme – que na verdade, era de Moonlight: Sob a Luz do Luar.

O papel que seria de Emma Watson acabou ficando com Emma Stone. Por sua performance como a protagonista Mia, ela levou o Oscar de Melhor Atriz.

Na época, Emma Watson revelou, em entrevista, o motivo da recusa. A atriz não conseguiu resistir ao papel de Bela no remake de A Bela e a Fera.

“Cresci assistindo aos filmes da Disney. Quando me ofereceram o papel da Bela, senti que a personagem ressoava muito mais em mim do que a Cinderela. Ela continua curiosa, compassiva e de mente aberta. E esse é o tipo de mulher que eu gostaria de incorporar como modelo, se pudesse escolher”, comentou a atriz.

Todos os filmes de Harry Potter, com Emma Watson, estão disponíveis no HBO Max.

