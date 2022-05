Emocionante, novo suspense da Netflix tem tensão do início ao fim

O thriller dramático Cruzando a Linha chegou recentemente ao catálogo brasileiro da Netflix – e deve fazer muito sucesso na plataforma. O filme acompanha a história de um assistente social que faz de tudo para salvar uma família em perigo. Cheio de reviravoltas, o longa também se destaca por seu clima de tensão e por seu final impactante.

Cruzando a Linha – também encontrado sob o título original The Gateway – é um projeto do cineasta italiano Michele Civetta (Agony), com base no roteiro de Alexander Felix.

Lançado originalmente em 2021, o longa dividiu a opinião da imprensa especializada, mas garantiu elogios por suas cenas de ação, clima neo-noir e performances do elenco.

Explicamos abaixo tudo sobre a história intrigante e o elenco de estrelas de Cruzando a Linha na Netflix; veja.

De que fala o suspense Cruzando a Linha na Netflix?

“Um assistente social decide ajudar uma mulher envolvida pelo marido em uma perigosa rede de crimes”, afirma a sinopse oficial de Cruzando a Linha na Netflix.

O longa foca na história de Parker Jode, um ex-lutador profissional que passa a trabalhar como assistente social.

Na infância, Parker lida com o abandono do pai e com a morte da mãe – que falece após sofrer uma overdose. Por isso, ele decide se tornar um assistente social, com o objetivo de reparar outras famílias problemáticas.

Em seu trabalho, Parker desenvolve um interesse paternal sobre a pequena Ashley, uma criança que sofre com o alcoolismo e o descaso da mãe Dahlia.

A já fragilizada vida familiar de Ashley se torna ainda mais perigosa com o retorno do pai, um criminoso recém-saído da cadeia.

Mike, o pai de Ashley, não demora a retornar aos antigos hábitos, envolvendo a família em um mundo de violência e crime organizado.

Nesse cenário complicado, Parker precisa decidir entre seguir a cartilha de sua profissão ou “cruzar a linha” e fazer justiça com as próprias mãos.

Cruzando a Linha pode ser comparado a outros filmes da Netflix, como Ajuste de Contas e Justiça em Família, com Jason Momoa.

Quem está no elenco de Cruzando a Linha?

Cruzando a Linha é protagonizado por Shea Whigham no papel do assistente social Parker Jode.

Você, provavelmente, conhece o ator por performances em filmes como Velozes e Furiosos 9, O Lado Bom da Vida, O Lobo de Wall Street e Coringa, além das séries True Detective e Perry Mason.

A atriz mirim Taegan Burns vive Ashley Montrose, a garotinha com quem Jode desenvolve uma conexão paternal.

Olivia Munn, a Psylocke de X-Men: Apocalypse, vive Dahlia Montrose, a mãe alcóolatra de Ashley.

O elenco principal de Cruzando a Linha é completado por Zach Avery (Curvatura) como Mike, o violento marido de Dahlia.

Também integram o elenco de Cruzando a Linha os atores Bruce Dern (Os Oito Odiados), Frank Grillo (Capitão América: Guerra Civil) e Taryn Manning (Orange is the New Black).

Cruzando a Linha já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer do longa.