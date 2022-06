Encanto ajudou atriz durante trabalho de parto

Stephanie Beatriz, atriz famosa por Brooklyn Nine-Nine, também deu voz à Mirabel em Encanto, e conta que trabalhar no filme a ajudou muito durante sua gravidez, inclusive no dia em que entrou em trabalho da parto.

Em entrevista recente ao podcast Journey to the Magic, a atriz e dubladora conta que havia acabado de entrar em trabalho de parto no dia em que estava gravando a música Waiting on a Miracle, escrita por Lin-Manuel Miranda.

Continua depois da publicidade

Mas em vez de ficar nervosa, cantar enquanto sentia as primeiras contrações ajudou Stephanie Beatriz a desviar sua atenção do medo que estava sentindo em dar a luz ao primeiro filho aos 40 anos de idade. Ela relata:

“Eu estava no início do trabalho de parto, mas não contei a ninguém porque as contrações estavam muito distantes. Mas elas estavam acontecendo. Eu também estava sendo examinada o tempo todo. Minha médica estava cuidando disso – porque eu sou um pouco mais velha e ela estava se certificando de que eu iria fazer exames e tudo mais durante toda a gravidez.”

“Se alguma coisa poderia ter me tirado o medo de ter meu primeiro filho, foi focar nesse trabalho que amo fazer. Eu amo muito trabalhar, amo contar histórias e não quero que essa parte incrível de mim seja sacrificada quando não precisava ser. Conheço meus próprios limites, e se eu dissesse que não consigo respirar ou não consigo fazer isso ou qualquer outra coisa e se estivesse tendo contração após contração – com certeza não faria isso.”

Logo após a gravação da música, Stephanie deu a luz a seu primeiro filho, com o marido Brad Hoss.

Encanto está disponível no Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.