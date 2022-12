Enfim revelado por que Avatar 2 demorou tanto

Avatar 2 finalmente chega aos cinemas em poucos dias, depois de mais de uma década de espera. Agora, finalmente foi revelado o porquê dessa continuação ter demorado tanto.

James Cameron começou a trabalhar em Avatar em 1994, desenvolvendo, escrevendo e melhorando o roteiro por mais de dez anos antes de iniciar a produção do primeiro filme revolucionário.

Agora, depois de treze anos, a história de Jake Sully, Neytiri e Pandora continuará na tão esperada sequência, Avatar: O Caminho da Água. E mais três sequências estão planejadas para seguir.

Durante uma entrevista como ScreenRant, o produtor Jon Landau detalhou duas das razões pelas quais levou mais de uma década para a sequência de Avatar chegarem aos cinemas.

“A primeira coisa que levou tempo foi escrever quatro roteiros. Não podíamos simplesmente escrever um e dizer: ‘”‘Ok, estamos satisfeitos'”‘. Tivemos que escrever todos os quatro. Por que isso era importante? Várias razões. Primeiro, queríamos que nossos atores soubessem para onde seus personagens vão, porque as decisões que eles tomam no início terão impacto nas decisões posteriores”.

“Depois, houve razões logísticas em nossa história. Vamos apenas falar sobre as crianças. Sabemos que as crianças crescem na vida real. Bem, se nos filmes dois e três elas têm basicamente a mesma idade, tivemos que filmar tudo ao mesmo tempo, então foi muito importante definir esses roteiros em um nível que Jim ficaria feliz em dirigi-los”, continuou o produtor.

Zoe Saldana e Sam Worthington em Avatar.

Avatar 1.5: O filme que ninguém vai ver

O astro Sam Worthington disse que Cameron havia escrito um roteiro de um filme que mostra o tempo entre o primeiro e sua sequência (via ScreenRant).

Worthington apelidou de Avatar 1.5, e disse para o diretor que a história era incrível, e estava ansioso para gravar. No entanto, o cineasta explicou que era apenas um roteiro para explicar as lacunas entre o primeiro e segundo filme.

“James Cameron nos deu um roteiro de um Avatar 1.5 que ele escreveu que mostra o tempo entre Avatar e Avatar 2, e ele escreveu um roteiro completo”, disse ele. “Eu disse: ‘quando filmamos este? Porque é incrível’. Ele disse: ‘Não, não, isso é apenas algo que escrevi no ano passado para contar a história dele.'”

Worthington e a atriz Zoe Saldaña que guardou o roteiro de Cameron, não revelaram detalhes sobre a história de Avatar 1.5.

No entanto, uma parte poderá ser vista no enredo do segundo filme, que deverá abordar o que aconteceu entre os eventos do primeiro até chegar na sequência.

O roteiro de Avatar 1.5 deve revelar o que aconteceu após a rebelião dos Na’vi, e como o povo nativo conseguiu reconstruir sua sociedade após a guerra.

Além disso, também deve detalhar o relacionamento de Jake e Neytiri, e também dos três filhos que ambos tiveram, bem como Kiri, que foi adotado. Não está claro se um dia esse roteiro pode ser lançado, ou até mesmo se tornar em algum projeto.

Avatar: O Caminho da Água, estreia no Brasil em 15 de dezembro. Confira o que a crítica está dizendo sobre a sequência.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.