Enola Holmes 2: A surpreendente história real por trás do filme com Henry Cavill

A Netflix lançou Enola Holmes 2, novo filme com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, que rapidamente subiu ao top 10 da Netflix. O que nem todos podem saber é que parte da história do filme é real.

“Parte do que se segue é verdade. Pelo menos as partes importantes”, afirma o cartão de abertura de Enola Holmes 2 , o que pode levar você a se perguntar exatamente qual é a inspiração da vida real por trás da sequência da Netflix , já que a família Holmes é toda fictícia.

O filme traz de volta Millie Bobby Brown como a personagem titular, embarcando em um grande caso investigando o desaparecimento de uma jovem, que parece estar ligada à fábrica de fósforos em que ela trabalha.

Embora o mistério principal, incluindo alguns assassinatos, seja totalmente fictício, Enola Holmes 2 tem links para um momento importante da história e até termina com a recriação de um grande evento.

No filme, é revelado que depois que a fábrica de fósforos mudou de usar fósforo vermelho para o fósforo branco mais barato, os trabalhadores começaram a morrer e isso estava sendo encoberto.

Isso tudo porque o nefasto dono da fábrica estava lucrando com o uso de fósforo mais barato. A corrupção parece destinada a ser exposta depois que as garotas Sarah e Mae encontram as evidências, mas Lord McIntyre (que também se beneficia disso) consegue queimar as evidências, enquanto Mae é morta mais cedo.

Mas quando Sarah volta a trabalhar na fábrica de fósforos, ela decide que basta e leva o resto dos trabalhadores à greve.

A história real por trás de Enola Holmes 2

Enquanto a maioria dos elementos da história são fictícios, como a corrupção e os assassinatos, houve uma greve em 1888 na fábrica de fósforos Bryant & May. Foi desencadeado pela demissão sem justa causa de um trabalhador e causado por más condições de trabalho, incluindo baixos salários e multas excessivas.

Outro elemento-chave foi que o uso de fósforo branco na fábrica causou uma condição de saúde grave conhecida como mandíbula fóssil. A inalação do vapor de fósforo branco levou à perda de dentes, abscessos e inchaço das gengivas, entre outros sintomas, causando a morte em cerca de 20% dos casos.

Cerca de 1.400 mulheres e meninas se recusaram a trabalhar no final do primeiro dia da greve e alguns dias depois, toda a fábrica parou de funcionar. A administração ofereceu reintegrar a trabalhadora demitida, mas as trabalhadoras pediram mais concessões.

Eventualmente, a administração da fábrica concordou que as multas e outras deduções injustas seriam abolidas e, mais importante, as trabalhadoras poderiam comer em uma sala separada onde a comida não seria contaminada com fósforo branco.

Em 1901, a empresa de fósforos Bryant & May parou de usar fósforo branco e, em 1908, foi aprovada uma lei proibindo o uso de fósforo branco após 31 de dezembro de 1910. Também foi banido em todo o mundo com a Convenção de Berna de 1906.

A personagem de Sarah em Enola Holmes 2 é inspirada em Sarah Chapman, uma das líderes dessa greve em 1888.

Enquanto o filme não foi filmado na fábrica Bryant & May, o set criado para o filme foi construído em uma antiga fábrica perto dela e o designer de produção Michael Carlin usou uma peça real da fábrica original.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

