Enola Holmes 2 deixou atriz com medo de voltar a Stranger Things; veja por quê

A atriz Millie Bobby Brown, uma das estrelas principais de Enola Holmes 2, é uma das atrizes mais conhecidas do mundo por conta de seu papel em Stranger Things.

Colaborando com a Netflix na franquia de filmes e na série de sucesso, Brown é a protagonista das duas produções que os fãs tanto amam.

Continua depois da publicidade

No entanto, após ter gravado Enola Holmes 2, a atriz disse ter ficado com medo de voltar para a próxima temporada de Stranger Things.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Apavorada em gravar a 5ª temporada

Em entrevista ao USA Today, Brown compartilhou seu medo de filmar a quinta temporada de Stranger Things, após ter trabalhado em Enola Holmes 2.

Ela comparou o papel de Enola como se fosse uma vlogger no YouTube, por conta dos olhares constantes para a câmera.

Brown revela estar preocupada caso isso se torne um mau hábito quando for filmar o quinto e último ano de Stranger Things, série que não apresenta a quebra da quarta parede.

“Filmar Enola Holmes 2 é como um vlog no YouTube o dia todo. É como ‘venha comigo em outra jornada. Eu acordo. Vou para outro caso’. É incrível”, disse ela.

A estrela ainda conta que durante as filmagens de Enola Holmes 2, ela sonhou que estava no set de Stranger Things e não parava de olhar para a câmera.

“Durante as filmagens, sonhei que estava no set de Stranger Things e não conseguia parar de olhar para a câmera. E agora, tenho esse medo enraizado de que agora nunca mais vou parar de olhar para a câmera. Então, agora, estou tão obcecado com isso”, comentou a atriz.

Apear de ter esse medo, Brown terá algum tempo para colocar sua cabeça no lugar antes do início da produção da quinta temporada de Stranger Things.

Enola Holmes 2 estreia em 4 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.