Enola Holmes 2: Henry Cavill foi proibido de fazer cena do filme

A sequência de Enola Holmes, filme da Netflix, Enola Holmes 2, é um dos grandes sucesso da plataforma de streaming no mês de novembro. Além de trazer Henry Cavill de volta como Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown retorna como Enola.

Conhecido por interpretar o Superman, Cavill fez diversas cenas de ação ao longo de sua carreira, até mesmo em Missão: Impossível – Efeito Fallout.

No entanto, a produção proibiu do astro fazer uma cena específica de Enola Holmes 2, e justamente uma que ele gostaria de filmar.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Cavill foi impedido de fazer cena de ação pelo diretor

Brown e Cavill possuem algumas cenas intensas no filme, e gostam de gravar suas próprias cenas de ação, mas Cavill gosta ainda mais.

Em entrevista ao Looper, o diretor Harry Bradbeer disse que Henry fez grande parte das suas cenas de ação, mas acabou sendo impedido em uma.

Segundo o cineasta, Cavill deixou de fazer a cena em que ele seria expulso do bar, após Bradbeer ter impedido dele gravar.

“Henry faz toda aquela luta. Não o expulsamos do bar. Ele queria ser expulso do bar”, disse o diretor. “Eu disse, ‘Henry, eu sei que você poderia fazer isso, e provavelmente não terá nenhum hematoma, mas não vou deixar você ser expulso daquele bar.’ E ele foi muito bom nisso.”

Enola Holmes não faz parte do cânone de Sherlock, apesar da personagem já ter sido mencionada na literatura algumas vezes, além de possuir seus próprios livros.

“Todo esse cânone de Sherlock e a mãe que não conhecemos antes é tudo graças a Nancy Springer, por trazer essas pessoas e uma irmã que nunca conhecemos”, comentou o cineasta.

“Mas todo esse cânone e essa família e os outros membros, como Moriarty e Watson, que saem de nossa própria franquia particular, todos são vistos através do prisma dessa jovem. Isso é o que o torna novo, eu acho”, concluiu.

Bradbeer também reconhece a boa dinâmica entre Cavill e Brown, que melhoram o relacionamento dentre os irmãos Holmes, mostrado pelo ponto de vista de Sherlock.

“Enola vê as pessoas de maneiras diferentes e as muda de maneiras diferentes, acrescenta Bradbeer. “Você vê um lado diferente de Sherlock, porque o vê do ponto de vista de um irmão mais velho que está lutando com seu próprio trabalho, e ainda assim ele não pode deixar de ser afetado por seu amor que tem pela irmã.”

Enola Holmes 2 já está disponível na Netflix.

