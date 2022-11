Enola Holmes 2 muda fato importante sobre Sherlock Holmes

Enola Holmes 2, novo filme da Netflix com a atriz Millie Bobby Brown e o ator Henry Cavill, é um dos mais assistidos da última semana. O longa está no top 10 do streaming no Brasil, ocupando a quinta posição.

Trazendo novamente uma parceria entre irmãos, o longa-metragem acabou mudando um fato importante sobre Sherlock Holmes.

Continua depois da publicidade

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Stamford foi introduzido, mas não está no cânone da saga

Enola Holmes não existe nas histórias originais de Sherlock, então o detetive e o médico, Dr. John Watson, são apresentados por Stamford.

No início do romance Um Estudo em Vermelho, Stamford encontra Watson, que acabou voltando da Segunda Guerra Anglo-Afegã, e está quase sem dinheiro.

Tanto Watson quando Sherlock precisam de um colega de apartamento, e Stamford sugere que que Sherlock possa ser colega de Watson.

Stamford apresenta a dupla, iniciando a grande amizade e parceria, mas o personagem acaba ficando de fora do restante do cânone original.

Em Enola Holmes 2, quem apresenta Watson para Sherlock é a própria Enola, já que Stamford se tornou um personagem esquecido.

A sequência ainda chega a melhorar o primeiro encontro da dupla, quebrando a maneira tradicional, que uma vez mostrou Watson conhecendo Sherlock enquanto ele fava sobre história criminal.

No filme, o personagem encontra Sherlock em seu apartamento e estabelece o primeiro encontro incomum entre os dois.

Não está claro se Watson pode aparecer futuramente, caso Enola Holmes 3 seja anunciado pela Netflix, ou algum spin-off de Sherlock aconteça.

A guerra em que Watson esteve terminou em 1880, mas o filme também acabou mudando a greve das mulheres que trabalham em indústrias de fósforo.

Sherlock está ainda mais popular em Enola Holmes 2, e após o segundo filme, sua parceria com Watson finalmente pode começar.

Enola Holmes 2 já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.