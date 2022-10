Enola Holmes 2: O mistério aumenta em trailer de filme da Netflix

A Netflix divulgou o segundo trailer de Enola Holmes 2, destacando que o mistério no novo caso está aumentando cada vez mais.

Com o retorno de Henry Cavill ao papel de Sherlock Holmes, a sequência promete uma dinâmica mais familiar, com os irmãos trabalhando juntos.

Na prévia, Sherlock descobre que Enola está escondida atrás de um mural falso. Posteriormente, ele revela que seu caso e o dela estão entrelaçados.

Enola acaba se envolvendo com as pessoas erradas, com seu irmão alertando que ela não precisa ficar se provando. Mas, ela está mais que determinada em chegar ao fundo deste novo mistério.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Enola Holmes 2

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores.

Enola Holmes 2 estreia em 4 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.