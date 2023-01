Entenda o dramático final de Eu, Tonya na Netflix

Aclamado por público e crítica – e vencedor do Oscar – Eu, Tonya está fazendo o maior sucesso na Netflix! O filme de Margot Robbie (Aves de Rapina) chegou aos cinemas em 2017, mas só estreou na plataforma na última semana. Com isso, o público quer saber: o que realmente acontece no final de Eu, Tonya?

“Da vida familiar problemática ao fatídico incidente, este filme traz um olhar irônico sobre os bastidores da turbulenta carreira da patinadora artística Tonya Harding”, afirma a sinopse de Eu, Tonya na Netflix.

Além de Margot Robbie como a protagonista titular, o elenco de Eu, Tonya conta também com Allison Janney (Lindas de Morrer), Sebastian Stan (Falcão e o Soldado Invernal), Julianne Nicholson (Masters of Sex) e Paul Walter Hauser (Cruella).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o dramático desfecho de Eu, Tonya na Netflix; confira!

Final explicado de Eu, Tonya – O que acontece com Tonya?

O arco final de Eu, Tonya começa quando Shawn, o personagem de Paul Walter Hauser, se gaba sobre o ataque a Nancy Kerrigan e não demora a atrair a vigilância do FBI.

Shawn tenta culpar Jeff, que se surpreende ao descobrir que o amigo orquestrou todo o ataque somente para chamar atenção.

Tonya, por sua vez, se qualifica para as Olimpíadas, mas logo percebe que será considerada culpada por associação. Ela vai ao FBI e conta tudo que Shawn e Jeff fizeram.

Jeff até tenta se reconciliar com a personagem, mas Tonya deixa o marido de uma vez por todas. Vingativo, Jeff também incrimina Tonya, dizendo que ela sabia de tudo sobre o ataque.

Após passar um tempo sumida, LaVona (a mãe de Tonya) visita a filha e oferece a ela palavras gentis.

No entanto, quando LaVona pergunta a Tonya se ela sabia de algo sobre o crime, a protagonista percebe que a mãe estava usando uma escuta, e que eu único objetivo ela incriminá-la.

Percebendo que, no final das contas, LaVona nunca ligou para ela, Tonya expulsa a mãe aos gritos, ficando assim completamente sozinha.

Jeff, Shawn e os capangas são processados pelo ataque, e a audiência de Tonya é adiada para depois das Olimpíadas.

Nos Jogos Olímpicos, Tonya fica em 8º lugar e Nancy leva medalha de prata – e mesmo assim, parece não gostar nada da premiação.

A medalha de ouro, tão desejada por Tonya e Nancy, acaba ficando com Oksana Baiul, que garante o primeiro ouro olímpico para a recém-independente Ucrânia.

Depois das Olimpíadas, em uma das cenas mais emocionantes do filme, Tonya é banida da patinação profissional pelo resto da vida. De coração partido, ela suplica para o juiz mandá-la para a cadeia, ao invés de impedi-la de “fazer a única coisa que sabe”.

No entanto, o juiz se nega a atender ao pedido da atleta, e assim, a carreira de Tonya Harding chega ao fim.

Finalmente, antes dos créditos, Eu, Tonya, revela o que acontece com os principais personagens do filme.

Jeff admite ter arruinado a carreira de Tonya, e depois, muda de nome, se casa de novo, abre uma barbearia, se divorcia, e se casa mais uma vez.

LaVona, por sua vez, se muda para o estado de Washington, e até hoje, não mantém qualquer tipo de contato com a filha. Na vida real, ela ainda está viva, com cerca de 83 anos.

Tonya, finalmente, começa várias carreiras diferentes – como lutadora de boxe profissional, jardineira, pintora de casas e construtora de decks.

Atualmente, Tonya Harding vive feliz com seu terceiro marido e um filho de 7 anos. Na última cena de Eu, Tonya, o filme diz que a ex-patinadora gostaria que o mundo soubesse que ela é uma boa mãe.

