Entenda o final chocante de Exército do Amanhã, na Netflix

Produzido em Hong Kong, Exército do Amanhã não demorou a ganhar o coração do público brasileiro na Netflix. Eletrizante, dinâmico e cheio de reviravoltas, o filme de ficção científica permanece, desde a estreia, no Top 10 da plataforma. Mas afinal: o que acontece no desfecho de Exército do Amanhã?

“No mundo pós-apocalíptico, um meteorito infectado com uma planta mortal atinge o planeta e um esquadrão suicida tem algumas horas para salvar sua cidade do colapso total”, afirma a sinopse oficial de Exército do Amanhã na Netflix.

Continua depois da publicidade

Dirigido por Ng Yuen-fai (em seu primeiro trabalho como cineasta), Exército do Amanhã tem Louis Koo (Tyler), Sean Lau (Johnson), Carina Lau (Tam Bing), Philip Keung (Yau Tai-long) e Tse Kwan-ho (Dr. Chang) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho chocante de Exército do Amanhã na Netflix; confira! (via LeisureByte).

Final explicado de Exército do Amanhã – Entenda o desfecho do longa

Atualmente, Exército do Amanhã está na posição Número 3 do Top 10 da Netflix. A ficção científica pós-apocalíptica supera hits como O Amante de Lady Chatterley e O Milagre.

No final do longa, Tyler, Connor e Lincoln conseguem sobreviver à destruição de Orca e dos outros equipamentos aéreos. No entanto, Lincoln é criticamente ferido por criaturas insetóides, e infelizmente, acaba morrendo em decorrência dos ferimentos.

Enquanto isso, Chang decide embarcar em uma missão para resgatar os soldados perdidos. Para isso, ele conta com a ajuda do ex-soldado Skunk.

O personagem, então, ajuda os sobreviventes a escapar do hospital. A partir daí, o time se dirige ao local onde Orca aterrissou, encontrando assim a última bala intacta com os genes dos insetos.

Lá, Connor também encontra evidências da sabotagem de Sean Li – que tinha o objetivo de destruir Pandora e continuar a construção dos SkyNets.

A partir daí, Li é caracterizado como o principal vilão do filme de ficção científica. O antagonista envia inúmeros robôs humanoides para enfrentar a equipe de Cheng, e em meio à luta, o personagem acaba separado do time.

Enquanto Cheng enfrenta os robôs, os outros conseguem chegar à base do Pistilo, onde encontram um enorme robô parecido com um caranguejo. Felizmente, é aí que Cheng reaparece e salva todo o time (incluindo a jovem Pansy).

De volta ao quartel-general, Tam se prepara para bombardear Pandora, mas neste momento, Cheng manda uma mensagem dizendo estar na base do Pistilo, prestes a descarregar a bala de genes.

O protagonista também conta à personagem tudo sobre a sabotagem de Li. Assim que a bala genética é destruída, as vinhas de Pandora param de crescer, a invasão é colocada sob controle.

Antes de ser preso por Tam, Li comete suicídio, atirando na própria cabeça. O filme termina em um futuro próximo, no qual a atmosfera, lentamente, recupera sua qualidade original – com a ajuda de Pandora e dos corajosos soldados especiais.

Em outras palavras, Exército do Amanhã termina com um final feliz, oferecendo esperança para o futuro da humanidade.

O filme de ficção científica Exército do Amanhã está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.