Entre Facas e Segredos 2: Astro de 007 aparece em imagem

Uma nova imagem de Entre Facas e Segredos 2, da Netflix, revelou o visual do protagonista, vivido por astro de 007.

O primeiro filme, que teve lançamento nos cinemas em 2019, foi um sucesso de crítica e bilheteria, arrecadando US$ 311,4 milhões.

Do diretor Rian Johnson, conhecido por Star Wars: Os Últimos Jedi, Entre Facas e Segredos foi nomeado a categoria de Melhor Roteiro Original, no Oscar de 2020.

A Empire Magazine divulgou uma foto com exclusividade de Daniel Craig como Benoit Blanc, o detetive encarregado do novo caso (via ScreenRant).

Veja a imagem, abaixo

Mais sobre Entre Facas e Segredos 2

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Entre Facas e Segredos 2 estreia no dia 23 de dezembro, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.