Épico histórico conquista fãs com trama emocionante na Netflix

Lançado originalmente em 2003, o filme Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo se tornou um inesperado sucesso na Netflix. A produção épica, ambientada em meio às Guerras Napoleônicas, já figura no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. A popularidade do longa é explicada por sua história emocionante e cheia de aventura.

Dirigido, roteirizado e produzido por Peter Weir – cineasta famoso por clássicos como A Sociedade dos Poetas Mortos e O Show de Truman – Mestre dos Mares é baseado nos livros de Patrick O’Brian.

Em seu lançamento original, Mestre dos Mares se estabeleceu como um enorme sucesso entre a crítica especializada. Com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa recebeu 10 indicações ao Oscar, vencendo em 2 categorias: Fotografia e Edição de Áudio.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama épica e o elenco de estrelas de Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo na Netflix.

De que fala a história épica de Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo?

Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo foca na história de Jack Aubrey, um capitão da Marinha Britânica que vive as maiores aventuras pelos oceanos.

“Durante as Guerras Napoleônicas, Jack Aubrey, capitão do HMS Surprise, e sua tripulação enfrentam um navio francês melhor equipado”, afirma a sinopse oficial de Mestre dos Mares na Netflix.

A trama de Mestre dos Mares começa em 1805, a bordo do navio HMS Surprise – uma poderosa embarcação da Marinha Britânica.

Em meio às Guerras Napoleônicas, o impetuoso Capitão Jack Aubrey recebe a missão de capturar um navio francês na costa da América do Sul.

Com Napoleão vencendo a guerra, a captura do navio tem o potencial de mudar para sempre o destino da Europa.

Por isso, Jack Aubrey faz de tudo para cumprir sua missão – com a ajuda do médico Stephen Maturin e da corajosa tripulação do HMS Surprise.

O clima de Mestre dos Mares é parecido com o de outras produções épicas da Netflix, como a série Os Herdeiros da Terra.

Conheça o elenco de estrelas de Mestre dos Mares na Netflix

Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo é protagonizado pelo britânico Russell Crowe como o Capitão Jack Aubrey.

Crowe é conhecido por performances em grandes clássicos do cinema, como Gladiador e Os Miseráveis.

Paul Bettany – famoso por interpretar o Visão na série WandaVision e nos filmes do MCU – vive Stephen Maturin, o médico do HMS Surprise, amigo de longa data de Aubrey.

James D’Arcy (Vingadores: Ultimato) vive o Primeiro Tenente Thomas Pullings. Edward Woodall (Emma) por sua vez, interpreta o Segundo Tenente William Mowett.

Chris Larkin (The Facility) vive o Capitão Howard, um integrante de poder e influência da Marinha Britânica.

Joseph Morgan, o Klaus Mikaelson das séries The Originals e The Vampire Diaries, é William Warley, o capitão do navio Mizzentop.

O elenco principal de Mestre dos Mares conta também com Robert Pugh (Game of Thrones), Max Benitz (Water Divider), Max Pirkis (Roma), Lee Ingleby (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban), Richard McCabe (Peaky Blinders), Ian Mercer (Coronation Street), David Threlfall (Mar Negro) e Bryan Dick (Eric and Ernie).

Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.