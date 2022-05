Escritor come sapato por causa de Top Gun 2; veja o vídeo

Matt Patches, que trabalha como redator de entretenimento, precisou comer um sapato graças a Top Gun: Maverick.

Parece brincadeira, mas é verdade: em 2010, o escritor estava tão cético sobre Tom Cruise voltar a interpretar Maverick que postou em seu Twitter: “Se Top Gun 2 acontecer, eu vou comer um sapato”.

Agora que isso realmente aconteceu, chegou a vez de cumprir a promessa, e tudo foi documentado em um vídeo que já está no ar no YouTube e pode ser visto logo abaixo:

Na descrição do vídeo, Patches explica a situação para quem não conhece a história: “Mais de uma década atrás eu twittei que se uma sequência de Top Gun acontecesse, eu comeria um sapato. Ninguém me deixou esquecer isso, por razões óbvias – apenas um tolo desafiaria Tom Cruise. Então, agora, com o lançamento de Top Gun: Maverick, era hora de cumprir a promessa.”

O sapato em questão foi feito de ingredientes comestíveis, embora também pudesse ser usado nos pés, como próprio escritor comprova no vídeo, tornando válido o pagamento de sua promessa.

Top Gun: Maverick já está em cartaz nos cinemas.

