Esposa de Chris Hemsworth está escondida em Thor 4; veja

Alerta de spoilers

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com algumas participações especiais. Uma delas é de ninguém menos que Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth, que já chegou a estrelar a franquia Velozes e Furiosos.

Parte das participações especiais em Thor 4, na realidade, continua uma piada de Thor: Ragnarok, que envolve a adaptação em peça de eventos do filme anterior.

Continua depois da publicidade

Em Ragnarok, a “morte” de Loki em O Mundo Sombrio é transformada em peça, com Matt Damon vivendo Loki, Luke Hemsworth como Thor e Sam Neill como Odin.

Já em Amor e Trovão, vemos a história da morte de Odin no longa-metragem anterior, incluindo uma participação especial de Melissa McCarthy como Hela.

Não é nesse momento que Pataky aparece, contudo. Ela está presente em uma cena logo no começo do filme da Marvel, segundo o Looper.

Esposa de Chris Hemsworth em Thor 4

Na cena inicial de Thor: Amor e Trovão, Korg está contando a um grupo de crianças a história do deus do trovão.

Conforme ele relata os acontecimentos, vemos cenas retratando esses eventos e nesse ponto há a ponta bastante curta de Elsa Pataky. Ela é a mulher que Thor beija no topo de uma grande criatura lupina.

Essa não é a primeira vez, no entanto, em que Elsa Pataky apareceu em cena com o marido. Conforme o New York Daily News, ela trabalhou como substituta para Natalie Portman para um beijo no fim de Thor: O Mundo Sombrio.

A própria Natalie Portman contou sobre esse momento:

“Foi para as refilmagens após o filme foi concluído e ele estava trabalhando em Hong Kong e eu não podia ir até lá, porque estava trabalhando em outro filme. Então colocaram a esposa dele com minha peruca e figurino, por isso foi um beijo tão apaixonado”.

Além de Pataky e Hemsworth, Thor 4 ainda conta com participações especiais dos três filhos deles. India interpreta a filha de Gorr, Amor. Enquanto Sasha e Tristan aparecem como uma criança asgardiana e o jovem Thor, respectivamente.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas. O filme conta com duas cenas pós-créditos.

Sobre o autor Redação