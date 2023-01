Esquecido? Por que o Celestial de Eternos nunca mais é mencionado no MCU

Um dos filmes mais controversos do MCU, Eternos introduz o conceito dos “Celestiais” ao universo cinematográfico da Marvel. No desfecho da história, Sersi (acompanhada pelos outros Eternos) consegue impedir a ascensão do celestial Tiamut, que é petrificado em pleno oceano. Sendo assim, por que a criatura titânica nunca é mais mencionada nos filmes do MCU?

“Os Eternos, uma raça de seres imortais com poderes sobre-humanos que viveram secretamente na Terra por milhares de anos, se reúnem para lutar contra os malignos Deviantes”, afirma a sinopse de Eternos.

O elenco de Eternos conta com Gemma Chan (Podres de Ricos), Richard Madden (Game of Thrones), Angelina Jolie (Malévola), Barry Keoghan (Batman), Kumail Nanjiani (Doentes de Amor) e outros astros.

Revelamos abaixo por que o celestial que surge na Terra em Eternos nunca mais é mencionado no MCU; confira! (via ScreenRant)

Após aparecer em Eternos, Tiamut some do MCU

Como citamos anteriormente, os Eternos conseguem impedir o nascimento de Tiamut no final do filme.

Dessa forma, os heróis salvam o futuro da Terra, que seria destruída pelo nascimento do novo Celestial.

Os eventos do desfecho de Eternos, embora não sejam exatamente cataclísmicos, trazem reflexos importantes para a vida do planeta. Afinal de contas, parte da mão e da cabeça do Celestial ainda aparece no Oceano Índico.

Por isso, o público quer saber: por que ninguém menciona essa criatura gigante após os eventos de Eternos no MCU?

O motivo é bastante simples: a confusa ambientação temporal de Eternos entre as outras produções da Marvel.

Embora não exista uma confirmação real de onde Eternos se encaixa na linha do tempo do MCU, o filme aparece no Disney+ entre Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis; e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Dessa forma, o filme é ambientado antes da série Gavião Arqueiro, que se passa no natal de 2024. Com isso, ao que tudo indica, a história de Eternos acontece no verão de 2024.

Como as produções da Fase 4 do MCU foram filmadas em ordem diferente (do lançamento oficial), o fato de Eternos ser ambientado em 2024 explica por que o Celestial Tiamut não foi referenciado em produções mais recentes da Marvel.

O filme Thor: Amor e Trovão, por exemplo, conta com um rápido vislumbre de dois Celestiais observando a Assembleia dos Deuses.

Logo, o conceito dos Celestiais continua vivo no MCU, mesmo com a ausência de referências ao surgimento do Tiamut.

