ESSE é o vilão mais detestado do Homem-Aranha nos cinemas

Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos da Marvel, com uma galeria de vilões invejável. No entanto, quando se trata do Cabeça de teia nos cinemas, há um vilão em especial que os fãs não gostam muito.

Ao longo dos oito filmes em live-action do super-herói, vimos variados antagonistas, desde o Duende Verde, até o Mysterio. Há também alguns vilões secundários menores, como o Shocker em De Volta ao Lar.

Todos eles têm seus prós e contras trabalhando para eles, mas a verdade é que um super-herói só pode ser tão bom quanto seu supervilão.

No Reddit (via Looper), os fãs debateram qual é o antagonista menos querido, ou até mais detestado do Homem-Aranha nos cinemas.

O vilão menos querido dos fãs do Homem-Aranha

Um em particular, que deu as caras em O Espetacular Homem-Aranha 2, acabou levando a desonra para casa.

O usuário ThatOneBigfoot450 fez uma pergunta simples para seus colegas fãs do Homem-Aranha: “Quem é o seu vilão de filme do Homem-Aranha menos favorito?”.

Foram oferecidas duas opções para as pessoas considerarem: Venom (Topher Grace) de Homem-Aranha 3 e Rhino (Paul Giamatti) de O Espetacular Homem-Aranha 2.

Muitos pareceram concordar que Rhino é o pior dentre os dois. SpaceZombie13 até teve uma ideia de por que tantas pessoas não se importam com o vilão de Giamatti.

“Rhino como um todo apenas se sentiu espremido para ser o personagem tapa-buracos. O Espetacular Homem-Aranha 2 tem um problema comum em filmes de super-heróis, onde há simplesmente muitos bandidos, com Electro (Jamie Foxx) e Duende Verde (Paul DeHaan).

Rhino aparece no início, e então ele volta no final com seu novo traje mecânico. Ele não tem muito tempo para se desenvolver como personagem, então não é de admirar que os fãs tendam a não gostar dele.

O Espetacular Homem-Aranha 2, assim como outros filmes do Cabeça de Teia, está disponível na Netflix e no Disney+.

