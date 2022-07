ESSES atores da Marvel detestaram gravar os filmes do Thor

Alerta de spoilers

Não é fácil participar de filmes de super-heróis. Muitas vezes, os atores precisam assinar contratos que garantem diversas participações, efetivamente fazendo com que comprometam-se à franquia por anos e anos. Alguns dos atores de Thor (que até apareceram em Thor: Amor e Trovão), não gostaram muito de fazer os filmes do MCU.

Essencialmente, a franquia mudou bastante desde que Taika Waititi entrou como diretor de Thor: Ragnarok, mas não antes que alguns atores tenham ficado decepcionados com suas experiências.

Christopher Eccleston não gostou de interpretar Malekith

Um desses foi Christopher Eccleston, conhecido por interpretar o Nono Doutor em Doctor Who. Em Thor: O Mundo Sombrio ele interpretou Malekith.

O ator considera que a Marvel foi desonesta nas negociações, conforme revelou ao Metro.

“Eles disseram que haveria um pouco de maquiagem. O que não disseram é que demoraria sete horas para colocar toda a maquiagem, o que foi bem desonesto da parte deles. Foi uma experiência miserável e uma performance horrível”, disse Eccleston.

Eccleston, no entanto, disse ter gostado de trabalhar com o diretor Alan Taylor e com Chris Hemsworth. “Eu amei trabalhar com Alan – ele é um ótimo diretor. E Hemsworth foi fantástico. Um ator generoso, bastante pé no chão”.

Idris Elba não queria voltar para as refilmagens de Thor 2

Idris Elba interpreta Heimdall nos filmes do Thor e já também apareceu nos filmes dos Vingadores. No entanto, ele não queria voltar para as refilmagens de O Mundo Sombrio.

Elba disse ao The Telegraph em 2014 que logo após terminar de interpretar o ativista Nelson Mandela em Mandela – O Caminho Para a Liberdade, ele foi contratualmente obrigado a retornar à sequência de Thor de 2013 para refilmagens.

Isso incluiu uma cena em que ele estava caindo de uma nave espacial.

“Eu estava tipo, ‘Isso é uma tortura, cara. Eu não quero fazer isso”, disse Elba. “Vinte e quatro horas atrás, eu era Mandela… Então lá estava eu, com esse arreio estúpido, com essa peruca e essa espada e essas lentes de contato. Isso arrancou meu coração”.

Natalie Portman também tem problemas com a franquia

Natalie Portman é outra que quase não voltou para Thor: Amor e Trovão. A atriz revelou estar insatisfeita, em 2011, com a franquia em razão da substituição de Patty Jenkins por Alan Taylor na direção de Thor: O Mundo Sombrio.

Jenkins partiu da franquia em razão de “diferenças criativas”, e posteriormente foi contratada para dirigir Mulher-Maravilha.

Por conta disse, a atriz disse ao THR ter ficado “profundamente infeliz” com o filme.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas. O filme conta com duas cenas pós-créditos.

