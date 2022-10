Está na Netflix: O maluco suspense com Robert Pattinson que vai te dar pesadelos

Robert Pattinson realmente mostrou a que veio desde seus anos em Crepúsculo. Embora, na época, já tivesse estrelado Harry Potter, sua carreira realmente deslanchou após os filmes de vampiros e lobisomens.

Desde então, ele trabalhou nas mais diversas obras, em geral produções independentes, que sedimentaram o nome do ator como um dos mais proeminentes da atualidade.

Não por acaso, ele conquistou o papel de Bruce Wayne em Batman, de Matt Reeves, mais nova adaptação dos quadrinhos da DC sobre o vigilante de Gotham.

Mas a Netflix conta com outra pérola de Robert Pattinson, uma obra que conquistou bastante renome e atraiu muita atenção antes mesmo de sua estreia.

Aclamado, o filme conta com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 390 análises computadas, o que certamente não é algo fácil de conquistar. Vamos ver exatamente que filme é esse e por que você precisa assistir.

Suspense com Robert Pattinson vai tirar seu sono

O Farol é uma das obras mais renomadas da carreira de Pattinson. O filme também conta com Willem Dafoe e basicamente conta apenas com os dois como personagens (embora outros façam pontas ocasionais).

“Na década de 1890, um faroleiro começa a suspeitar que seu colega veterano está louco. Mas ele também tem os próprios segredos”, diz a sinopse do filme.

O que vemos em O Farol é uma gradual queda em direção à loucura, conforme paranoia e acontecimentos estranhos afetam a mente do personagem de Pattinson, enquanto duvidamos da sanidade dele e a do personagem de Dafoe.

É algo realmente angustiante, que apenas é amplificado pela direção de Robert Eggers, que opta por fotografia em preto e branco para compor esse suspense/terror com toques lovecraftianos (na atmosfera – não espere criaturas do além e deuses anciões).

Eggers, é claro, é mais conhecido por dirigir A Bruxa, com Anya Taylor-Joy, que elevou seu nome à grande fama.

O Farol está disponível na Netflix.

