Está no Disney+? Onde assistir Doutor Estranho 2

Próximo lançamento do Marvel Studios, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está finalmente chegando.

Os fãs esperaram muito tempo por este momento, e a ansiedade aumentou ainda mais depois que Sam Raimi assumiu a direção.

Mas, por onde assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2)? Haverá um lançamento no Disney+?

Bom, por enquanto, a única maneira de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é mesmo nos cinemas.

Com os cinemas se recuperando do difícil período da pandemia e alcançando bons resultados, a Marvel nunca lançaria uma produção aguardada como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ao mesmo tempo no Disney+.

A estreia no Disney+ deve acontecer somente uns 2 ou 3 meses depois do lançamento nos cinemas, da mesma maneira que ocorreu com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Eternos.

A nova aventura do Doutor Estranho

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) acompanhará a jornada do Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, através do multiverso após os eventos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Em sua aventura, Doutor Estranho encontrará icônicos personagens, o que resulta em divertidas participações especiais para os fãs.

Outro destaque na narrativa é a Feiticeira Escarlate, que volta a ser interpretada por Elizabeth Olsen após WandaVision.

O diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é Sam Raimi, conhecido por seu trabalho na trilogia original do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, que trabalhou na primeira temporada de Loki, série da Marvel para o Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.