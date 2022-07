Está no Disney+? Onde assistir Thor: Amor e Trovão

Depois de muito tempo, o lançamento de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está, finalmente, chegando. O público estava aguardando bastante por esta produção.

Se você está animado para assistir este blockbuster, é melhor preparar os seus ingressos. Por enquanto, a única maneira de assistir Thor: Amor e Trovão (Thor 4) será nos cinemas.

É um grande e aguardado lançamento. A Marvel nunca lançaria no Disney+ ao mesmo tempo que nos cinemas.

Com a bilheteria se recuperando, a experiência cinematográfica volta a ganhar destaque. No Disney+, Thor: Amor e Trovão (Thor 4) só deve chegar uns 2 ou 3 meses depois do lançamento nos cinemas.

É assim, pelo menos, que vem acontecendo com as novas produções do Marvel Studios. Pelo menos não é tanto tempo de espera para assistir no streaming, em comparação com o que costumava ser antes.

Filme novo de Thor

Em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), Chris Hemsworth retorna como Thor, que entra em uma aposentadoria temporária para buscar a paz interior.

No entanto, logo surge uma nova ameaça: Gorr, o Carniceiro dos Deuses, interpretado por Christian Bale (o Batman da trilogia de Christopher Nolan).

Em sua nova missão, ele recebe a ajuda insperada de Jane Foster, que se torna a Poderosa Thor. Natalie Portman retorna como a personagem.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é dirigido por Taika Waititi, que também trabalhou em Thor: Ragnarok. O cineasta também ajudou a desenvolver o roteiro do longa-metragem.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho.

