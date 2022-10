ESTE é um dos filmes de terror mais sangrentos da Netflix

Filmes de terror continuam tão populares quanto sempre foram, embora bons exemplares apareçam mais raramente. Felizmente, a Netflix tem uma boa opção para quem gosta de terrores sangrentos.

De fato, não é todo dia que vemos filmes de terror com muito sangue e que ainda são bons. Em geral, eles acabam caindo na galhofa, ou exageram demais, como Piranha 3D, que é simplesmente terrível, mas rende algumas risadas.

Aqui estamos falando, no entanto, de uma obra que conquistou 72% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 29 críticas contabilizadas.

“Agradável, se não particularmente original, o filme aproveita ao máximo seus ingredientes de gênero familiares com direção enérgica e um elenco matador”, diz o consenso da crítica.

Outro ponto positivo, é que se trata de um longa-metragem original da Netflix, portanto permanecerá no catálogo do streaming permanentemente. Vamos ver agora de que filme exatamente estamos falando.

Terror sangrento está na Netflix

A história de A Babá (2017) gira em torno de Cole (Judah Lewis) lutando com a miséria de sua existência na escola e encontrando consolo na conexão afetuosa que ele compartilha com sua babá, Bee (interpretada por Samara Weaving).

Quando seus pais o deixam aos cuidados de Bee em um fim de semana, Cole decide ficar acordado e ver o que Bee faz quando está dormindo.

Sua cabeça cheia de hormônios está claramente cheia de uma mistura rodopiante de pavor e excitação com o pensamento de que coisas safadas podem acontecer com uma jovem que ele adora tão desesperadamente. O que ele descobre muda seu relacionamento para sempre: ela faz parte de um culto satânico, que realiza sacrifícios com convidados.

O que se segue é Cole enfrentando cada membro desse culto adolescente em encontros cada vez mais bobos e salpicados de sangue.

A Babá está disponível na Netflix e chegou a gerar uma continuação: A Babá: Rainha da Morte, que também está na Gigante do streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.