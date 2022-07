Estrela de 50 Tons de Cinza retorna em filme polêmico da Netflix

Quando a Netflix anunciou a adaptação de Persuasão, um dos mais famosos livros de Jane Austen, a internet entrou em polvorosa. Porém, com o lançamento do primeiro trailer do longa, o projeto virou alvo de inúmeras críticas. Agora, o filme finalmente estreia na plataforma, com Dakota Johnson, a Anastasia de 50 Tons de Cinza, no papel principal.

“Persuasão não é bobo e nem sério o suficiente. Está sob a influência de Bridgerton, com um elenco diverso e valores feministas superficiais, mas nunca chega a ser tão impressionante”, revela a crítica de um site americano.

O tom do longa também recebeu pesadas críticas nas redes sociais. De acordo com os fãs de Jane Austen, o novo filme traz uma interpretação diferente da história, afetando a personalidade da protagonista e, consequentemente, a complexidade e identidade da obra original.

Porém, a única maneira de conferir se Persuasão é tão ruim como indicam os críticos, é assistir ao longa na Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do filme; confira.

De que fala Persuasão na Netflix?

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Persuasão adapta para as telas o livro homônimo, lançado por Jane Austen em 1817.

Considerada uma das autoras mais influentes do século XVII e XIX, Jane Austen é conhecida por obras como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma.

A adaptação do longa na Netflix é comandada por Carrie Cracknell. A cineasta é famosa por diversos projetos no teatro britânico.

“Anne Elliot foi persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Oito anos depois, ele reaparece. Será que ela vai aproveitar essa segunda chance de amar?”, afirma a sinopse oficial de Persuasão.

Persuasão acompanha a história de Anne Elliot, uma mulher que, com apenas 26 ou 27 anos de idade, já é considerada uma “solteirona”.

Anne vive um grande amor na juventude, mas é convencida pela família a não se casar com o pretendente. Depois de 8 anos, o Capitão Frederick Wentworth retorna para a cidade natal e reencontra a amada.

Após um primeiro encontro desconfortável, o casal recupera sua conexão e passa a perceber que aquele amor tão antigo, na verdade, ainda não chegou ao fim.

Elenco de Persuasão tem estrela de 50 Tons e astro de Podres de Ricos

Como citamos acima, o elenco de Persuasão é liderado por Dakota Johnson no papel de Anne Elliot.

Mais conhecida por sua performance como Anastasia Steele na franquia 50 Tons, a atriz se prepara para interpretar a Madame Teia em um aguardado filme da Marvel.

Cosmo Jarvis, de filmes como Lady Macbeth e séries como Raised By Wolves, vive o Capitão Frederick Wentworth.

Henry Golding, das comédias românticas Podres de Ricos e Uma Segunda Chance Para Amar, é William Elliot, um primo distante de Anne que também se interessa pela jovem.

Richard E. Grant (Poderia Me Perdoar?) é o Sir. Walter Elliot, um barão vaidoso e arrogante.

O elenco de Persuasão é completado por Nikki Amuka-Bird (Doctor Who), Suki Waterhouse (A Princesa Branca), Izuka Hoyle (A Roda do Tempo), Mia McKenna-Bruce (Get Even) e Edward Bluemel (Sex Education).

Persuasão já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

