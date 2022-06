Estrela de Arremessando Alto admite não ser fã de Adam Sandler

Por mais que tenham sido colegas de elenco em Arremessando Alto, uma das estrelas do novo filme da Netflix admitiu não ser fã de Adam Sandler.

O jogador da NBA, Juancho Hernangómez conversou com o Entertainment Weekly e revelou não ser um grande fã de Sandler, embora conhecesse seus filmes.

“Vindo da Espanha, conheço seus filmes, claro, mas nunca fui fã”, admite o jogador.

As coisas mudaram quando os dois estiveram pela primeira vez juntos no set de filmagens de Arremessando Alto. Hernangómez disse que tinha um ótimo relacionamento com Sandler.

“Desde o primeiro dia em que passamos pela química e pela adaptação, nos amamos muito. Ele me amava como seu filho mais velho, e eu olhava para ele como meu pai. Tínhamos um bom relacionamento em todos os sentidos. Ele cuidou de mim desde o primeiro dia”.

Adam Sandler é o “Rei do Basquete” na Netflix

Adam Sandler retorna em mais um projeto para a Netflix, agora vivendo Stanley Sugerman, um olheiro de basquete, que tem sua mão machucada ao longo do filme.

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, revela a sinopse.

Dirigido por Jeremiah Zagar, com roteiro de Taylor Materne e Will Fetters, o elenco ainda conta com estrelas como Ben Foster, Robert Duvall e Queen Latifah. Jogadores da NBA como Boban Marjanović, Trae Young, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Kyle Lowry, Seth Curry, Tobias Harris, Tyrese Maxey, e Matisse Thybulle – além de LeBron James também aparecem.

Arremessando Alto, com Adam Sandler, está disponível na Netflix.

