Estrela de Doutor Estranho 2 tem a melhor resposta para participação secreta no MCU

Alerta de spoilers

A cena do meio dos créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) introduz Charlize Theron como Clea. A atriz deu a melhor resposta para isso nas redes sociais.

Theron publicou no Twitter uma foto dela de vestido roxo, cor comumente usada por Clea nos quadrinhos da Marvel.

“O segredo foi desvendado”, escreveu a atriz, usando a expressão “cat’s out of the bag”.

Nas HQs, Clea é um dos maiores interesses amorosos do Doutor Estranho e, atualmente, é a Maga Suprema da Marvel após a morte do marido dela, o próprio Stephen Strange.

Veja a publicação de Charlize Theron, abaixo.

Cat’s out of the bag. pic.twitter.com/xR8pymhOpR — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 6, 2022

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.