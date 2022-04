Estrela de Guardiões da Galáxia 3 celebra fim das filmagens com bolo de Groot; veja

Pom Klementieff, que interpreta Mantis nos filmes da Marvel, celebrou ter terminado de gravar Guardiões da Galáxia 3 de uma forma especial.

A atriz publicou no Instagram a foto de um bolo sobre o qual podemos ver escrito: “Nós somos Groot”. Ela mesma parece ter feito o bolo.

“Amo minha família de Guardiões da Galáxia! Terminei de gravar Guardiões da Galáxia 3, aqui está um bolo que eu fiz. Nós somos Groot para sempre”, escreveu Klementieff na legenda.

Vale apontar que as filmagens do longa-metragem da Marvel continuam, a atriz que terminou a parte dela no filme.

Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Guardiões da Galáxia 3 terá direção de James Gunn, que também trabalhou no roteiro.

O elenco conta com Chris Pratt, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista e outros.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 23 de maio de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.