Estrela de Harry Potter sofreu bullying nos bastidores

Tão conhecida por seu ativismo quanto por sua filmografia, Emma Watson é uma das atrizes mais queridas de Harry Potter. Em todos os filmes da franquia, a estrela dá um show de atuação como Hermione Granger. O que muitos fãs não sabem é que Emma Watson foi vítima de bullying dos colegas de elenco nos bastidores da saga.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Recentemente, outro ator de Harry Potter afirmou ter se arrependido do bullying praticado contra Emma Watson. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre essa polêmica.

Intérprete de Draco praticou bullying contra Emma Watson em Harry Potter

Tom Felton, o intérprete de Draco Malfoy na franquia Harry Potter, celebrou recentemente o lançamento de seu novo livro: “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” (Além da Varinha: A Magia e o Caos de Crescer como um Bruxo).

Na obra, Tom Felton revela ter feito bullying contra seus colegas de elenco – particularmente Emma Watson, a intérprete de Hermione.

Quando se iniciaram as filmagens de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Felton tinha 12 anos, e Watson, 9. Segundo o ator, havia uma certa “rivalidade” entre os integrantes da Grifinória e da Sonserina (assim como acontece no Universo Mágico).

“Não havia animosidade entre os dois grupos, mas os Sonserinos tinham uma espécie de orgulho infantil”, comentou o ator.

Foi esse orgulho que levou a um incidente desconfortável entre Tom Felton e Emma Watson nos bastidores da franquia.

Quando Tom Felton e Josh Herdman (o intérprete de Goyle) descobriram que Emma Watson estava preparando uma “apresentação de dança” para o elenco, a reação da dupla foi bem problemática.

“Nós rimos durante todo o ‘show’, e passamos a dar risadas cada vez mais altas enquanto ela se apresentava. Estávamos nos comportando como dois garotos imbecis. Para nós, zoar os outros era legal. Mas a Emma ficou visivelmente chateada com nossa reação impensada. Me senti um idiota, e com razão”, revelou o ator.

Depois desse momento desconfortável, Felton e Herdman bateram um “papo sério” com a equipe de cabelo e maquiagem. O intérprete de Draco, a partir daí, decidiu pedir desculpas. Emma Watson aceitou, e hoje em dia, os atores são bons amigos.

“Percebi que, com o passar dos anos, de todos nós, a Emma teve que lidar com as situações mais complexas”, comentou Felton.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

