Estrela de Outer Banks está em aclamado mistério da Netflix

Famosa por sua performance como Sarah Cameron em Outer Banks, a atriz americana Madelyn Cline é uma das jovens estrelas mais queridas da Netflix! Além de atuar na série teen, Cline desempenha um papel importante no aclamado filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out, sucesso na plataforma.

Outer Banks lançou, recentemente, sua 3ª temporada na Netflix. Antes mesmo da estreia dos novos episódios, a produção foi renovada para o quarto ano.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de Madelyn Cline precisam saber sobre Um Mistério Knives Out e a performance da atriz no filme; confira!

Além de Outer Banks, Madelyn Cline está em Glass Onion

Sarah Cameron, interpretada por Madelyn Cline, é uma das personagens mais importantes de Outer Banks, principalmente devido à sua grande conexão com o protagonista John B.

Na 3ª temporada da série, a personagem sofre perdas importantes, vive grandes reviravoltas e passa por momentos de grande paixão.

Se você curtiu a performance de Cline em Outer Banks, não deixe de conferir o filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out, no qual a atriz interpreta uma personagem muito importante.

Escrito e dirigido por Rian Johnson, Glass Onion é a sequência do elogiado Entre Facas e Segredos (Knives Out), um filme de mistério que chegou aos cinemas em 2019.

Na época, o longa introduziu o público à figura do detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, da franquia 007.

Em Glass Onion, Blanc retorna para resolver um novo mistério – desta vez na mansão do bilionário CEO de uma empresa de tecnologia, vivido por Edward Norton (O Incrível Hulk).

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, diz a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix.

Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco de estrelas, que além de Daniel Craig e Edward Norton, conta com Janelle Monáe (A Escolhida), Kate Hudson (Como Perder um Homem em 10 Dias), Leslie Odom Jr (Hamilton), Kathryn Hahn (Wandavision), Dave Bautista (Guardiões da Galáxia) e, como você já sabe, Madelyn Cline.

No longa, a estrela de Outer Banks interpreta Whiskey, a namorada do streamer Duke Cody, que é vivido por Dave Bautista.

Cody é um defensor dos “direitos masculinos”, e em seus vídeos, Whiskey renega o feminismo e apoia as ideias do namorado. A personagem, no entanto, é mais complexa do que parece, carregando consigo um grande segredo.

Você já pode assistir Glass Onion: Um Mistério Knives Out, com Madelyn Cline, na Netflix. As 3 temporadas de Outer Banks também estão disponíveis na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.