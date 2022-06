Estúdio empolga fãs com notícia de Star Trek 4

O próximo filme da franquia Star Trek está chegando. E o estúdio responsável pela produção de Star Trek 4, Paramount, está empolgado para o novo capítulo da saga.

Brian Robbins, recém nomeado presidente da Paramount Pictures, disse em entrevista à Variety que o quarto filme está se aproximando da linha de partida. O longa foi anunciado por J.J. Abrams durante uma reunião para investidores, pegando o elenco de surpresa.

“Estamos profundamente envolvidos com J.J. Abrams, e parece que estamos chegando perto da linha de partida e empolgados para onde estamos indo criativamente”, comenta Robbins. “Sou um nerd de pesquisa, e o que os dados me dizem é que o público quer esse elenco neste filme”, afirma.

A franquia é uma das mais notórias do estúdio, o novo presidente sabe do sucesso, e revelou estar focado em franquias da Paramount para novos projetos.

“No futuro, estou focado em nossas franquias. Temos a sorte de termos franquias incríveis, nas quais precisamos nos apoiar. Temos franquias adultas como Missão: Impossível, Um Lugar Silencioso, Transformers e Jornada nas Estrelas. E franquias familiares com Tartarugas Ninja e Bob Esponja”, diz Robbins. “Temos que ter planos de vários anos para essas franquias. Você não pode simplesmente fazer um filme, ver como ele se sai e depois decidir fazer outro, porque se você fizer isso, levará anos entre as sequências”, finaliza o presidente da Paramount.

O desenvolvimento de Star Trek 4 continua, e terá Matt Shakman, diretor de WandaVision, no comando do filme. Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet escreveram o roteiro, que está sendo revisado por Josh Friedman e Cameron Squires. Chris Pine e grande parte do elenco retornará para o novo longa-metragem.

Star Trek 4 está programado para ser lançado nos cinemas em 22 de dezembro de 2023.

