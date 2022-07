Estúdio perde direitos de Tomb Raider e atriz será substituída

Uma notícia importante chegou através do The Wrap. De acordo com o site, a MGM perdeu os direitos da franquia Tomb Raider.

O estúdio não pode desenvolver mais nenhum projeto da franquia. Ou seja, a sequência de Tomb Raider: A Origem está oficialmente cancelada.

Continua depois da publicidade

Isso também significa que Alicia Vikander não está mais envolvida com a franquia, e deve ser substituída como Lara Croft.

Franquia pode ter novo reboot no cinema

Ainda de acordo com o The Wrap, outros estúdios estão correndo para adquirir os direitos de Tomb Raider.

No entanto, ainda não se sabe qual será a nova casa da franquia. Outros detalhes sobre essas negociações devem surgir em breve.

Tomb Raider: A Origem está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.