Estúdio quase cortou a cena mais icônica de Star Wars

A batalha da Estrela da Morte em Star Wars: Uma Nova Esperança é um dos momentos mais icônicos de toda a franquia. Curiosamente, a 20th Century Fox quase a removeu do filme, o que teria arruinado o filme.

A Batalha de Yavin foi mais do que apenas um show de luzes, foi também a recompensa catártica para inúmeras histórias, tanto nos filmes quanto além dele, graças a outros materiais de Star Wars. Então remover a batalha da Estrela da Morte faria de Uma Nova Esperança um filme muito pior.

Continua depois da publicidade

O primeiro Star Wars é um filme intensamente pessoal para George Lucas, combinando elementos de sua ficção mais querida e mitologia moderna.

Entre suas muitas inspirações estão westerns spaghetti, seriados de ficção científica pulp, quadrinhos de super-heróis e as obras de Akira Kurosawa e J.R.R. Tolkien. Enquanto a produção de Star Wars foi conturbada Lucas continuou decidido a realizar sua visão, e o filme acabou sendo um fenômeno da cultura pop que mudou o cinema para sempre.

Conforme revelado no especial da Disney+, Lights & Magic, a 20th Century Fox desejava eliminar a sequência de batalha do terceiro ato, citando preocupações de orçamento e sentindo que o filme teria um final adequado com o resgate bem-sucedido da Princesa Leia.

George Lucas se recusou a remover a sequência, observando que a sequência de ação era necessária para manter o ritmo de Uma Nova Esperança.

Seria um filme muito diferente

George Lucas estava certo, mas a batalha foi mais do que apenas um duelo no espaço, foi também uma conclusão necessária para vários personagens e enredos que fizeram de Star Wars um filme global mais satisfatório por si só e como parte de um maior história.

Star Wars poderia ter terminado com a fala da recém-resgatada Leia de “ainda não acabou”, e isso de fato tornaria o filme mais episódico, já que a busca do Império por Leia e seus novos aliados seria uma excelente ponta solta para sequências.

O problema com isso é que Star Wars ainda não era um sucesso garantido, então, enquanto O Império Contra-Ataca poderia se safar com um final relativamente incompleto, Star Wars era uma aposta muito grande para um.

Os filmes de Star Wars estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.