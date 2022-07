Estúdio revela planos para substituir Henry Cavill como Superman; entenda

A Warner Bros. revelou que tinha planos para substituir Henry Cavill como o Superman dos cinemas.

O símbolo da DC em toda sua história, o Superman não ganha um filme solo desde 2013, com o lançamento de O Homem de Aço.

No entanto, o super-herói apareceu uma última vez, nos cinemas em si, com Cavill, em Liga da Justiça, a versão de 2017. Posteriormente, ele foi visto no Snyder Cut, mas na HBO Max.

Com a série Superman & Lois em andamento, a Warner não se preocupou muito em voltar a colocar o Escoteiro nas telonas. Sua última aparição foi em Shazam!, mencionado algumas vezes, e tendo sido visto apenas cortando o rosto.

Porém, ao que parece, ele continua no DCEU, após o final de Pacificador confirmar que ele ainda está entre os outros heróis. Mas, o rosto não foi revelado.

Warner queria substituir Henry Cavill

Não é novidade alguma os rumores que apontam que Cavill pode não voltar como Superman. Um novo relatório revela que a Warner pretendia substituir o astro no papel em 2018 (via The Direct).

Após o fracasso de Liga da Justiça. o estúdio reconsiderou alguns pontos. Um deles foi a versão de Zack Snyder para o Superman.

O Batman esteve incluso na lista, e realmente, teve seu ator modificado. O personagem vivido por Ben Affleck acabou dando lugar para Robert Pattinson, no filme de Matt Reeves.

Embora Affleck tenha saído do papel em 2018, ele estará no filme The Flash para uma despedida. Além do mais, rumores apontam que Cavill pode aparecer no longa-metragem, mas a indecisão em torno do papel continua.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.